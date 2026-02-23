Відомому співакові група підлітків рознесла квартиру - він показав жахливі фото

Артисту довелося шукати речі на вулиці.

Український співак, телеведучий і шоу-мен Андрій Кіше (псевдонім Kishe, справжнє ім'я - Андрій Свирський) поскаржився на погром, який влаштувала в його квартирі група підлітків.

Артист опублікував у своєму Instagram-акаунті серію знімків з квартири, яку вже багато років здає в оренду. За словами Кіше, вони давно передали її у керування агенції та сплачують податки з доходів, і от вперше зіткнулися з жахливою ситуацією:

"Хтось з "дорослих" через агенцію на свій "дорослий" паспорт взяв квартиру в оренду і впустив туди 11 неповнолітніх дітей віком 16-17 років, які просто вщент рознесли її. З 9-го поверху вночі летіли телевізори, стільці, праски, гаджети, пляшки. Розбиті двері, дзеркала, світильники і багато іншого. Але для мене це другорядне питання, яке ми вирішимо".

Співак здивувався, що сусіди, які знайомі з ним понад 20 років, не вийшли на зв'зок, щоб повідомити про погром у квартирі. "Друге питання - до батьків, але їм буде зрозуміло, коли вони закриватимуть рахунки компенсації. Коротше, дорогенькі, хто здає нерухомість, робіть це офіційно, бажано страхувати і не втрачати контроль", - порадив він.

Нагадаємо, раніше українська співачка Олена Тополя стала жертвою шантажистів, які опублікували в мережі відео з нею.

