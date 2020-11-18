Врятуватися тоді Камалії допомогло вміння захищати себе.

Відома українська співачка Камалія відверто розповіла, що у підлітковому віці її мало не зґвалтували в під'їзді будинку.

Про це артистка заявила в програмі "Зірковий шлях". Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі.

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Співачка поділилася з журналістами історією, як одного разу в підлітковому віці поїхала в гості до тітки. Дівчина зайшла в під'їзд будинку, а за нею слідом – компанія юнаків. Потім вони стали запихати її в ліфт.

Врятуватися тоді Камалії допомогло вміння захищати себе, адже товариш батька, який мав чорний пояс з карате, навчив дівчину прийомів східних бойових мистецтв.

"Я така, я можу за себе постояти", - зазначила співачка.

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Автор: Ольга Робейко