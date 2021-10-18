Фанати не могли не помітити "помолоділий" вигляд зірки. Проте захоплень новим виглядом Пугачової у користувачів мережі не виникло.

Популярна співачка Алла Пугачова продовжує вражати своїм новим стилем.

На фан-сторінці примадонни в Instagram з'явилося нове фото, на якому зірка постала в досить неприродному помолоділому вигляді.

На фото Пугачова сидить на світлому дивані і дивиться в камеру з легкою посмішкою на обличчі, яка виглядає трохи перекошеною. Напевно, даються в знаки пластичні операції. Очі Примадонни підфарбовані, світле волосся злегка скуйовджене, а губи зірка підкреслила за допомогою глянцевої помади блідого червоного кольору.

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Дивно, що на обличчі 72-річної Пугачової не помітно зморшок, її шкіра гладка і свіжа, немов у молодої дівчини.

Фанати не могли не помітити "помолоділий" вигляд зірки. Проте захоплень новим виглядом Пугачової у користувачів мережі не виникло, а навпаки у коментарях розкритикували неприродній вигляд. Шанувальники наголосили, що співачка виглядає, наче мумія. Однак, і компліментами не обділили, наголосивши, що Пугачова все одно красуня.

Нагадаємо, як писав УНІАН, нещодавно Пугачова "засвітилася" в компанії дизайнера одягу Ігоря Гуляєва і похизувалася новим "луком".

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Автор: Вікторія Гордієнко