Відомий американський актор Вілл Сміт не виключає, що на наступних виборах президента США він може висунути свою кандидатуру.
Читайте такожВілла Сміту-52: невідомі факти про одного з найбільш високооплачуваних акторівПро готовність почати політичну кар'єру актор заявив виданню The Hollywood Reporter.
«У мене абсолютно точно є власна думка, я оптимістичний, вірю в краще, в розуміння між людьми і в можливість гармонії. Я точно зіграю свою роль - чи буде це акторський внесок, або - в якийсь момент кар'єри - політичний», - розповів він.
Вілл Сміт: чим відомий актор
Американський актор, режисер та хіп-хоп виконавець.
Номінант двох премій «Оскар», п'ятикратний номінант «Золотого глобуса», володар премії «Греммі».
У 2008 році Вілл Сміт очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, заробивши за рік 80 мільйонів доларів.
Сміт став першим актором в історії Голлівуду, чиї дев'ять фільмів поспіль зібрали в прокаті понад 100 мільйонів доларів США кожен.
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