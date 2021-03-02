Актор висловив готовність почати політичну кар'єру.

Відомий американський актор Вілл Сміт не виключає, що на наступних виборах президента США він може висунути свою кандидатуру.

Читайте такожВілла Сміту-52: невідомі факти про одного з найбільш високооплачуваних акторівПро готовність почати політичну кар'єру актор заявив виданню The Hollywood Reporter.

«У мене абсолютно точно є власна думка, я оптимістичний, вірю в краще, в розуміння між людьми і в можливість гармонії. Я точно зіграю свою роль - чи буде це акторський внесок, або - в якийсь момент кар'єри - політичний», - розповів він.

Вілл Сміт: чим відомий актор

Американський актор, режисер та хіп-хоп виконавець.

Номінант двох премій «Оскар», п'ятикратний номінант «Золотого глобуса», володар премії «Греммі».

У 2008 році Вілл Сміт очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, заробивши за рік 80 мільйонів доларів.

Сміт став першим актором в історії Голлівуду, чиї дев'ять фільмів поспіль зібрали в прокаті понад 100 мільйонів доларів США кожен.

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Автор: Катерина Шварц