Логунова заявила, що в нових стосунках її все влаштовує.

Українська модель і блогер Поліна Логунова розповіла про свого нареченого-американця Джорджа. За словами дівчини, вони познайомилися в спільній компанії, а зустрічатися почали після того, як вона розлучилася з чоловіком, актором Дмитром Ступкою.

У програмі "Зірковий шлях" дівчина розповіла, що новий коханий освідчився їй через місяць після знайомства. Також вона зазначила, що в нових стосунках її все влаштовує. Крім того, Поліна звернула увагу і на те, що Джордж вміє заробляти гроші. А ось у стосунках зі Ступкою блогерка часто скаржилася, що він недостатньо заробляє.

"У нього (Джорджа, - УНІАН) міжнародна маркетингова компанія, у нього кілька офісів є в різних країнах. Це не шоу-бізнес, це бізнес. Гроші він вміє заробляти", - сказала Логунова.

Нагадаємо, раніше Логунова поділилася деталями розлучення з Дмитром Ступкою.

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