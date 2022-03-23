Артист згадав історію ще тих часів, коли гастролював в РФ.

Український артист Андрій Данилко розповів, що ще за часів, коли він гастролював по Росії, його попросили взяти участь у Дні міліції в Кремлі, але він відмовився. Після цього его почали цькувати.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фактам".

"Пам'ятаю, мені подзвонили телефоном і сказали: "Андрію, треба, щоб ви взяли участь у Дні міліції в Кремлі". Кажу, я не можу – мій номер театральний, не естрадний. Мені у відповідь: "Це особисте прохання Костянтина Львовича (генеральний директор Першого каналу, - УНІАН)!" Але я не поїхав. І все подальше цькування мене, що виходило від Ернста, - це набір помсти за те, що я не підкорився. Просто вони не розуміють, що нас можна налякати, заборонити, але ми ніколи не будемо повзати. Цієї функції в нашому телефоні просто немає", - згадав Данилко.

Також він додав, що все, що зараз робить президент РФ Володимир Путін на території України - це помста, помста за нашу незалежність.

"Все, що російська армія зробила з Маріуполем, Харковом, Черніговом, це просто помста Путіна за те, що Україна відчуває себе незалежною. Помста, яку підтримують і артисти, які танцювали на недавньому "балі сатани" на честь кримських подій", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловився про пропутінську позицію російських артистів.

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