Розкішний замок співачки і гумориста знаходиться в російському селі Грязь.

Російський телеведучий Андрій Малахов різко розкритикував замок, в якому живуть Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Просто про складне з Софіко Шеварнадзе" Малахов зізнався, що не зміг би прожити там понад добу.

"У нас прірва (між ним і Галкіним – ред.) починаючи зі смаку до сучасного мистецтва, до одягу, до архітектури. Тому що уявити собі, що я живу в цьому замку, ну чесно... Навіть якщо мені заплатили б гроші, я витримав би, ну може, добу в цьому будинку, не більше. Я молодий сучасний чоловік, який поїздив і подивився... Вибачте, нікого не хочу образити", - пояснив телеведучий.

Малахов також підкреслив, що Пугачова дуже любить Галкіна, а "все, що любить Алла, тут же хвилею переходить на нього". Він також відзначив освіченість свого колеги, розум і почуття гумору, відсутність "понтів".

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Замок Пугачової і Галкіна в селі Грязь - що відомо

Палац Пугачової і Галкіна розташований в селі Грязь Одінцовського району. Ділянка займає 3 тисячі квадратних метрів, а житлові приміщення – 1 гектар.

На території є два невеликих будиночки для прислуги і оранжерея, а сам замок поділений на дві частини. Праве крило відведено для господарів, а крило з оглядовою вежею - для гостей.

Палац складається з 20 кімнат, крім житлових приміщень є зимовий сад, шикарний кінозал, підвал і комори. Підземний гараж розрахований на 4 автомобілі.

Вартість замку становить близько 10 мільйонів євро. На купівлю меблів та ремонт приміщень подружжя додатково витратило понад 30 мільйонів євро.

Автор: Віолетта Орлова