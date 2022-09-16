Співачка повідомила про смерть батька.

Українська співачка і екс-учасниця жіночої групи "ВІА Гра" Міша Романова повідомила про трагедію в сім'ї. Вчора, 15 серпня, не стало її батька.

"Вчора пішов з життя мій батько... Війна вбиває все, що найдорожче... Спасибі, мій тату, за все! Я дуже емоційна, але я тримаю себе в руках. Я люблю тебе", - написала Романова, додавши хештег "Херсон".

Колеги співачки і її шанувальники висловили їй свої співчуття.

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"Це дуже боляче. Тримайтеся", "Прийми мої співчуття", "Співчуваю, земляки. Ми теж з Херсона. Це важка втрата. Дай Бог, сил вам це пережити", "Він пішов у кращий світ, нехай Бог прийме його в свої обійми", - пишуть шанувальники в коментарях.

Зазначимо, батько Міші Романової помер в окупованому Херсоні. На початку війни зірка пропонувала родині виїхати з міста, але вони відмовилися через страх бути розстріляними дорогою.

Нагадаємо, раніше відома українська актриса Ірина Мохова підтримала у війні Росію.

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