Ірина Мохова схвалює злочинний режим Кремля.

Українська актриса Ірина Мохова, яка здобула популярність завдяки зйомках в мелодрамах, підтримала у війні Росію.

Про це повідомляє пропагандистське видання КП.

Можливо, на таку її позицію вплинув чоловік, російський актор Олександр Мохов. Вони разом живуть в країні-агресора і висловлюють їй свою любов.

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При цьому родичі Ірини все життя прожили в Україні. Рятуючись від ракет після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони були змушені тікати з рідної країни. Але, здається, навіть розмови з близькими не переконали Мохову в тому, що російська армія вбиває мирне населення України.

"Ми з моєю дружиною за нашу країну. Вони - за свою. Але ми розумні люди, є розуміння. Думаю, розколу через це немає. Для мене Україна як друга батьківщина. І я з болем ставлюся до того, що там відбувається. При цьому я великий патріот своєї країни. Я шалено люблю Росію. І моїй дружині, яка теж стала росіянкою, дуже подобається Росія", – сказав Олександр Мохов в коментарі виданню.

Відзначимо, Ірина Мохова відома за ролями в таких серіалах як "Кришталева мрія", "В полоні у минулого", "Як довго я на тебе чекала", "Здраствуй, сестре".

Нагадаємо, раніше російський музичний критик Сергій Сосєдов невтішно висловився на адресу сина пропутінської співачки Таїсії Повалій. Він заявив, що Денис недостойний такої матері.

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