Хореограф намагався принизити ведучого, якому ж сам давав інтерв'ю.

Ведучий Слава Дьомін розповів, як хореограф Влад Яма помстився йому за хейт після скандального інтерв'ю. Влітку танцюрист розповів, що він у США, після цього він почав отримувати чимало негативних коментарів.

Користувачі мережі звинувачують Яму у тому, що той втік з України. Після цього хореограф раптово заблокував Дьоміна, проте на цьому його "страшна помста" не закінчилася.

"Я записав голосове повідомлення Владу для того, аби з'ясувати причини. Але воно досі не прослухане. Я вже і забув про це, як мені про Влада нагадала одна підписниця. Яма виклав у себе якийсь там допис, під яким у нього спитали, за що ж він мене заблокував. Відповідь мене ще більше здивувала. На цей коментар Влад Яма відповів дуже просто: "А хто це?", - розповів на своєму YouTube-каналі Дьомін.

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Він додав, що не може зрозуміти Яму. Ведучий вважає, що у таких ситуаціях люди мають розмовляти та вирішувати конфлікти, а не мовчати.

"Тобто образа Ями настільки велика, і для мене все ще є незрозумілою. Знаєте, що дивно? Тобто легше ображатися і ображати мене, ніж прослухати моє повідомлення, відповісти і розібратися з усіма питаннями. На це, напевно, здатні не всі. Хоча, як на мене, так мають робити усі дорослі люди", - додав Дьомін.

Нагадаємо, раніше дружина Влада Ями, який втік з України, невдало його виправдала.

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