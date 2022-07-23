Танцюрист, як і всі колеги померлої знаменитості, пам'ятають її неймовірно активною і життєрадісною.

Хореограф Влад Яма дав інтерв'ю Славі Дьоміну з "Люкс ФМ" і розповів, яким йому запам'яталася Руслана Писанка. За словами артиста, він був вражений її любов'ю до життя і завжди хорошим настроєм.

"Для мене вона завжди була сильною. Сильною жінкою, сильною актрисою, сильним танцюристом, сильною телеведучою. Просто сильною людиною. Вона, напевно, захотіла такою залишитися в нашій пам'яті. Я не можу цього знати напевно, але швидше за все", - розповів суддя відомого танцювального шоу.

"Я згадую, коли в студію "Твого дня" вона запросила свого чоловіка. Всі знають, що Руслана заміжня. Всі знають, хто її чоловік. Але коли я вживу бачив їх удвох, як вони дивилися один на одного, як вони готували їжу на кухні... Це не про слова, це не про обійми, це не про враження... Це просто погляд! Як вона на нього дивилася! А як він на неї дивився! Ці погляди я буду згадувати", - каже Яма.

Нагадаємо, раніше Влад зізнався, що не помічав жодних проблем зі здоров'ям у Писанки.

Також УНІАН писав, що чоловік Руслани Ігор Ісаков дав перше інтерв'ю після її смерті. Чоловік розповів, що у зірки була вже шоста хіміотерапія.

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