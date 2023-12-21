Це сталося в лютому цього року.

Телеведучий Володимир Остапчук підтвердив, що одружився зі своєю коханою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років.

Так, в інтерв'ю шоумену Анатолію Анатолічу Остапчук сказав, що найкращим днем у 2023 році для нього було 22 лютого.

"Це був морозний день. Це була гарна погода. Я точно пам'ятаю, це 22.02.2023 року. Це особисте, але це був найкращий день 2023 року. Це пов'язано з моєю коханою. Щось сталося приємне... Але я не буду говорити", - сказав Остапчук.

Відео дня

Незважаючи на те, що Остапчук не став розкривати подробиці цього дня, і так зрозуміло, що мова йде про весілля. В кінці лютого закохані запостили фото з РАГСу.

Того дня Катерина сфотографувала документ-сервіс з вивіскою "Готово" і написала: "22.02.2023. Finally".

Крім того, нещодавно Полтавська розповіла, як змінилася за останній рік. Вона сказала, що Остапчук сильно її змінив. Більш того, вона називає його своїм чоловіком, хоча офіційно не підтверджувала заміжжя.

Нагадаємо, Володимир Остапчук вже двічі був одружений. Першою його дружиною була Олена Войченко, з якою він виховує двох дітей - Емілію і Евана. Зараз вони разом з мамою живуть в Канаді.

Другою дружиною Володимира була нотаріус Христина Горняк. Вони досі не можуть поділити майно. Крім того, Горняк сказала, що Остапчук їй зраджував.

Вас також можуть зацікавити новини: