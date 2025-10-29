Пара обрала темою церемонії відому франшизу.

Зірка франшизи "Володар перснів" Елайджа Вуд неочікувано завітав на весілля шанувальників. Заради цього він відправився до Нової Зеландії.

У TikTok швидко набуло популярності відео за участі 44-річного американського актора. Річ у тім, що Вуд вирішив зробити сюрприз своїм палким фанам та особисто прибув, аби привітати їх з одруженням.

Молодята обрали неочікувану тему для святкової церемонії. Очевидно, що обидвоє обожнюють культову серію "Володар перснів", тому вирішили відсвяткувати своє весілля прямо на місці зйомок кіно у тематичних костюмах. Локацією стало село Хоббітон, яке понад 20 років тому було штучно створене для екранізації знаменитої трилогії.

Однак, найбільшою несподіванкою цього весілля стала поява Елайджі Вуда. Молодята та гості явно не очікували побачити виконавця ролі Фродо на їхньому святі.

На кадрах з відео можна помітити, як Елайджа заходить на територію і всі присутні починають кричати від захвату, усвідомивши, який гість до них прийшов. Звісно, наречені не упустили нагоди зробити спільні фото з улюбленим актором.

"Уявіть, ви одружуєтесь у Ширі, і неочікуваний гість зриває ваше весілля", - йшлося в описі до відео.

