Головним акцентом відео став меч Нарсіл.

У мережі з'явилися свіжі кадри з третього сезону серіалу "Персні влади" з культової франшизи "Володар перснів". Головним символом 26-секундного ролика став легендарний меч Нарсіл.

Amazon поділився в соцмережах першим поглядом майбутніх серій, виробництво яких наразі триває. У короткому відео можна розгледіти Еленділа (Ллойд Оуен), який готується до бою та бере до рук легендарний клинок Нарсіл, стоячи на березі.

Третій сезон "Перснів влади" почали знімати в травні цього року і продовжують й досі. Зйомки відбувалися у Лондоні, Велика Британія, тоді як перший сезон створювали традиційно для саги у Новій Зеландії.

Раніше Amazon ділився деякими подробицями сюжету, з яких можна зрозуміти, що події розгорнуться у розпал війни ельфів і Саурона, коли Темний Лорд прагне створити Єдиний Перстень. На глядачів чекатиме певний стрибок у часі, але основні локації залишаться незмінними - Нуменор та Середзем'я.

"Володар перснів: Персні влади" - перший погляд

Також відомо, що до акторського складу доєдналися Ендрю Річардсон, Зубін Варла та Адам Янг. Творці ще не оголосили дату прем’єри третього сезону "Володаря перснів: Персні влади", але шанувальники мають свої версії. З огляду на терміни виробництва попередніх частин, прем’єра очікується не раніше 2027 року. Очевидно, що така затримка пов’язана з масштабністю зйомок, складною постпродакшн-обробкою та великою кількістю візуальних ефектів.

