Молодят привітали інші актори відомого серіалу.

Британський актор Айзек Гемпстед Райт, найбільш відомий за роллю Брана Старка у серіалі "Гра престолів", одружився зі своєю обраницею. Весілля пройшло дуже скромно у колі найближчих.

Приємною новиною 26-річний актор поділився в Instagram. За його словами, цей день минув саме так, як вони з коханою хотіли. До слова, Айзек не став розсекречувати ім'я коханої, назвавши її просто "М".

"Найкраща людина, яку я коли-небудь зустрічав, найкращий день у моєму житті, найкращі друзі та родина, про яких ми могли тільки мріяти. Який день, яке життя - я кохаю тебе, "М", - поділився Гемпстед Райт.

Весілля актора пройшло доволі скромно в одному із закладів Лондона. Він подякував всім, хто зміг розділити з ним цю щасливу мить.

"Величезне спасибі всім, хто зробив цей день таким особливим", - написав Айзек.

Зірка "Гри престолів" також поділився добіркою світлин з церемонії одруження та святкової вечірки. Він був вбраний у класичний костюм Paul Smith з блакитною краваткою, тоді як наречена обрала легкий білий сарафан з плісуванням.

У коментарях молодят привітали друзі, колеги та прихильники. Зокрема, до привітань долучилися актори "Гри престолів" - Гвендолін Крісті, Ліна Гіді, Софі Тернер, Джон Бредлі та Наталі Еммануель.

Нещодавно весілля відгуляв інший відомий актор - Антоніо Бандерас. Щоправда, не своє, а єдиної доньки - 29-річної Стелли.

