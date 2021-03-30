Український телеведучий Володимир Остапчук опублікував в Instagram-сторіз фотографію, на якій написав, що їде в Умань.
Читайте такожШерон Стоун розповіла, що в дитинстві її ґвалтував дідусь
За словами Остапчука, не стало його бабусі Олі, якій було 95 років. Також Володимир зазначив, що встиг попрощатися з рідною людиною ще минулого тижня.
Виявляється, що нещодавно бабуся Оля пережила інсульт.
"Ви знаєте, що у мене є дві бабусі, мамина і татова. І батька бабуся, вона сама жила в селі. Ну, їй звичайно допомагали, батьки приїжджали. І зараз трапилася не дуже хороша штука, у бабусі був інсульт, і бабусю привезли. Тепер у мами моєї дві мами, які живуть в Умані. Приїхав допомогти і звичайно побачити бабульок", - говорив нещодавно Володимир.
Інші новини УНІАН:
- 55-річна відома актриса повністю роздяглася і позувала на сіні
- Надя Дорофєєва в міні-сукні похвалилася стрункою фігурою
- Популярна модель без білизни блиснула пишними грудьми
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram