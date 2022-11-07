Він заявив, що цінує довіру українців.

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя підтвердив, що займе крісло журі на Нацвідборі на Євробачення-2023.

Варто відзначити, що після підсумків голосування за журі на Нацвідбір в мережі розгорівся скандал. Користувачі не розуміють, чому лідером в опитуванні став Тарас Тополя, адже він ніколи не брав участі в Євробаченні.

Попри хейт з боку користувачів, артист і боєць ЗСУ Тополя все ж погодився бути одним з суддів:

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"Дякую всім, хто віддав свій голос! Ціную! Постараюся відповідати очікуванням. Думаю, ви розумієте, що це була лише репетиція. Готуйте телефони для більш масштабних опитувань, в яких візьмуть участь вже мільйони".

Журі Нацвідбору: скандал навколо голосування

Сьогодні стали відомі переможці онлайн-голосування за журі Національного відбору на Євробачення-2023. Однак українцям не сподобалися лідери голосування, тому вони влаштували бунт в мережі.

Найбільше голосів отримали лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала і фронтвумен рок-гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна. А ось Тіні Кароль не вистачило кілька голосів, щоб потрапити в трійку переможців.

Результатами голосування обурилася і сама Кароль. Вона висловила подив тому, що Юлії Саніній 15,69% голосів округлили до 16%, а її 15,68% - до 15%.

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