Українці не розуміють, чому одним з переможців став Тарас Тополя.

Сьогодні стали відомі переможці онлайн-голосування за журі Національного відбору на Євробачення-2023. Однак українцям не сподобалися лідери голосування, тому вони влаштували бунт в мережі.

Найбільше голосів отримали лідер групи "Антитіла", співачка Джамала і фронтвумен рок-гурту "The HARDKISS" Юлія Саніна. А ось Тіні Кароль не вистачило кілька голосів, щоб потрапити в трійку переможців.

Такий вибір не сподобався користувачам мережі. Вони не розуміють, чому в складі журі опинилися Тарас Тополя і Юлія Саніна, які не мають ніякого відношення до Євробачення.

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Реакція мережі на журі Нацвідбору

"А де Руслана? Де Данилко? Де Калуш?"

"Враховуючи абсолютно абсурдні і хейтерські коментарі Тополі про Go_A в 2020 (які в підсумку стали одними з найяскравіших конкурсантів від України за всю історію), мені буде важко сприймати його як об'єктивного члена журі, якого з Євробаченням, напевно, пов'язує тільки його дружина"

"Незрозуміло, яким боком Тополя до Євробачення. За Джамалу плюсую, гідний варіант. Саніну більше хотілося б в якості учасниці бачити, для журі в сфері Євробачення вона ще не дуже компетентна, бо не має відповідного досвіду"

"Чому в опитуванні були люди, які не мають до Євробачення ніякого відношення? Тополя, Дзідзьо, Харчишин. І чому Злату Огнєвіч, яка посіла 3 місце на Євробаченні, що є одним з найкращих результатів України в історії участі в конкурсі, за всі роки жодного разу не запросили бути в журі Нацвідбору, без всіх цих голосувань? Це, на вашу думку, справедливо? Дуже негарно по відношенню до Злати, яка щиро хоче приєднатися до складу суддів відбору і об'єктивно заслужила це"

Євробачення-2023: де пройде конкурс

Попри те, що перемогу цього року здобув український гурт Kalush Orchestra, через війну в Україні пісенний конкурс вирішили провести у Великій Британії. Вже відомо, що захід пройде в Ліверпулі. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU після аналізу ситуації з безпекою в нашій країні.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору відбудеться у Києві в укритті.

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