Саша і Вова Борисенки - артисти, чия популярність сильно зросла після їхньої участі в програмі "Фабрика зірок". Було це майже півтора десятка років тому.

Саша і Вова Борисенки, які прославилися на "Фабриці зірок", давно зникли з шоу-бізнесу. Зараз артисти дали перше за довгий час інтерв'ю. У розмові зі Славою Дьоміним Вова Борисенко зізнався, що зараз працює креативним копірайтером і тісно пов'язаний з рекламним бізнесом.

Чоловік зазначив, що вже після початку повномасштабної війни він отримав повістку, проте на фронт не пішов. Завадило цьому серйозне захворювання.

"У мене є певна особливість здоров'я, яка не дає можливості йти воювати. У мене епілептичний синдром. Це не повний вид епілепсії. Епілептичний напад - це судома. У мене були напади. Я стою на обліку у лікаря", - сказав Вова Борисенко.

Брат Вови Саша розповів, що повістка йому не приходила, проте він все одно шукав чим би себе зайняти, щоб бути корисним. Чоловік розповів, що зараз він залучений до створення новинних відеороликів.

Хто такі брати Борисенки

Брати Борисенки - артисти, які виступали в дуеті. Їхня зірка запалилася в 2009 році, коли ті брали участь у проекті "Фабрика зірок". Кілька пісень, що стали хітами, запаморочили голову молодим хлопцям, проте втриматися в шоу-бізнесі їм не вдалося. Незабаром вони зникли з телееекранів. З'ясувалося, що вони вирішили присвятити себе особистому життю.

Також УНІАН писав про те, чому всі забули переможця "Фабрики зірок" Стаса Шурінса.

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