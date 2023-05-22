Публіка досі обговорює витівку артиста і його дружини.

Українська блогерка Катя Репяхова поскаржилася, що в останні п'ять днів у неї сильно погіршилося самопочуття. Після скандалу, який розгорівся на тлі хвастощів спецперепусткою чоловіка і проїздом по режимному Південному мосту в Києві, Репяхова, судячи з усього, сильно нервувала.

Детальніше про свій стан жінка розповіла в stories, очевидно, напрошуючись на жалість з боку підписників.

Як розповіла дружина Віктора Павліка, через втрату апетиту їй важко стояти на ногах, а також вона не може тримати на руках маленького сина. Вона швидко втомлюється, а сьогодні ледь не втратила свідомість прямо на вулиці.

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"П'ять днів я не їм нічого зовсім. До такої міри, що вже не можу підняти Мішу, який важить 15 кг. Сьогодні мене скрутило просто на вулиці, не могла встати з асфальту. Тому їм через силу", - написала Репяхова, і показала їжу, яку приготувала собі на обід.

Скандал з Віктором Павліком: подробиці

Минулого тижня Катерина Репяхова виклала у своєму блозі відео, в якому показала, як їде з Віктором Павліком по Південному мосту в Києві - об'єкт закритий для проїзду цивільного транспорту вже рік. На відео Катя заявила, що це - "задоволення не для всіх", а перепустку, за якою вони туди потрапили, їй нібито подарував Віктор Павлік.

Поліція швидко на це відреагувала. Пропуск у Павліка забрали, а також пояснили йому і його дружині, що під час війни знімати режимні об'єкти заборонено.

Нагадаємо, військові поставили на місце Павліка і його дружину після скандалу з проїздом по мосту.

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