Співак розповів, як у бомбосховищі облаштував побут.

Український співак Wellboy в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, як дізнався про війну в Україні і де перший час ховався разом зі своєю мамою.

За словами артиста, 24 лютого з самого ранку його розбудила мама зі словами: "Почалася війна". Тоді він не повірив у те, що Росія дійсно могла напасти на Україну, але коли сам почув перші вибухи і сирену, то зрозумів, що часу на роздуми немає.

Тоді він швидко зібрав свої речі, і вони з мамою побігли в метро Печерськ. Але там було дуже багато людей, тому їм не вдалося там залишитися. Так, Антон прийняв рішення поїхати з мамою в бар в підвалі на Золотих воротах. Власники закладу зробили там укриття.

Також Антон розповів, що в цьому укритті були і туалет, і душ, тому з гігієною у них проблем не було. Люди там були абсолютно різні і різних вікових категорій.

"Спочатку всі дуже боялися мародерів. Я пам'ятаю ці перевірки, пароль "паляниця". Це прямо як у фільмі було", - згадав Wellboy.

Він зазначив, що за перші дні війни всі дуже здружилися. Вдень його мама варила супи, а ввечері вони всі разом грали на музичних інструментах і співали пісні, щоб хоч якось відволіктися від жахів війни.

Нагадаємо, раніше співак Wellboy розповів про плани на наступну пісню та враження від єдності українців.

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