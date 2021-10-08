Знаменитий голлівудський актор Вуді Харрельсон вдарив фаната, який знімав його і його дочку.
Про це повідомляє Page Six.
Згідно з інформацією поліцейських, інцидент стався в ніч на 7 жовтня (за місцевим часом) у Вашингтоні. Причому до правоохоронців звернувся сам актор.
Харрельсон стверджує, що, коли він був у готелі Watergate, разом з дочкою, то помітив, як їх знімає чоловік. 60-річний актор підійшов до нього з вимогою припинити зйомку і видалити зроблені знімки, виявивши, що фотограф був п'яний.
Читайте такожБрітні Спірс звинуватили у нападі: поліція Каліфорнії почала розслідуванняЗа словами артиста, замість цього чоловік накинувся на нього і "спробував схопити за шию". В рамках самооборони Харрельсон вдарив зловмисника кулаком по шиї, після чого викликав поліцію.
Правоохоронці допитали Харрельсона в його готельному номері. Наразі звинувачення ще нікому не пред'являли, але розслідування з цього приводу триває.
Як відомо, Харрельсон і його дружина Лора Луї мають трьох дочок -15-річну Макані Равелло, 25-річну Зої Джордано і 28-річну Дені Монтану. З ким саме з них був актор, не вказується.
Як повідомляв УНІАН, незабаром на екрани виходить фільм "Веном 2: Карнаж", в якому Харрельсон виконає роль головного антигероя.