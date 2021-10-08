Бійка сталася після того, як чоловік спробував схопити актора за шию у відповідь на прохання видалити знімки з ним і його дочкою.

Знаменитий голлівудський актор Вуді Харрельсон вдарив фаната, який знімав його і його дочку.

Про це повідомляє Page Six.

Згідно з інформацією поліцейських, інцидент стався в ніч на 7 жовтня (за місцевим часом) у Вашингтоні. Причому до правоохоронців звернувся сам актор.

Харрельсон стверджує, що, коли він був у готелі Watergate, разом з дочкою, то помітив, як їх знімає чоловік. 60-річний актор підійшов до нього з вимогою припинити зйомку і видалити зроблені знімки, виявивши, що фотограф був п'яний.

Читайте такожБрітні Спірс звинуватили у нападі: поліція Каліфорнії почала розслідуванняЗа словами артиста, замість цього чоловік накинувся на нього і "спробував схопити за шию". В рамках самооборони Харрельсон вдарив зловмисника кулаком по шиї, після чого викликав поліцію.

Правоохоронці допитали Харрельсона в його готельному номері. Наразі звинувачення ще нікому не пред'являли, але розслідування з цього приводу триває.

Як відомо, Харрельсон і його дружина Лора Луї мають трьох дочок -15-річну Макані Равелло, 25-річну Зої Джордано і 28-річну Дені Монтану. З ким саме з них був актор, не вказується.

Як повідомляв УНІАН, незабаром на екрани виходить фільм "Веном 2: Карнаж", в якому Харрельсон виконає роль головного антигероя.

Автор: Станіслав Кожемякін