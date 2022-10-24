Новий скандал розгорівся після публікації відео.

В мережі опублікували відео, як Вєрка Сердючка зі своїм музичним колективом виступає на весіллі у Львові і співає пісню російською мовою попри заборону російськомовного контенту. Про це пише 24 канал.

Так, за даними видання, захід проходив саме у Львові. На відео видно, як молодята і гості танцюють під легендарний хіт "Я не поняла".

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Заборона російської мови у Львові

Восени 2018 року у Львові та Львівській області на законодавчому рівні ввели заборону на використання російськомовного культурного продукту.

Неодноразово з'являлася інформація про перевірки кафе, ресторанів, нічних клубів та інших розважальних закладів на предмет дотримання цих вимог. За недотримання заклад можуть оштрафувати.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки зі своїм музичним колективом досить активно підтримує Україну і бере участь у благодійних концертах, мета яких - зібрати кошти для армії або допомоги постраждалим.

Наприклад, на одному з недавніх заходів в рамках туру Вєрка Сердючка прокричала на концерті "Путін, щоб ти здох".

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