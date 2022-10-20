Знаменитість вже не перший раз вимовляє ці слова.

Зараз українська артистка Вєрка Сердючка перебуває в Кракові, де дає благодійні концерти. На одному з них вона прокричала заповітні слова прямо зі сцени.

Під час виступу Сердючка почала кричати "Путін, щоб ти здох! Амінь". Поляки, які підтримують у війні Україну, почали виголошувати цю кричалку разом з артисткою та її сценічною "мамою" Інною Білоконь. Після цього зала почала голосно аплодувати.

Варто відзначити, що з початку повномасштабного вторгнення артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, залишався в Україні. Він веде інформаційну війну і виступає на благодійних концертах на підтримку нашої країни.

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Нагадаємо, раніше Андрій Данилко з "мамою" передали "привіт" окупантам у Херсоні. Вони публічно показали загарбникам непристойний жест. Шанувальники артиста були захоплені таким його вчинком.

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