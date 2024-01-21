Жінка вдячна лікарям, які вчасно врятували її життя.

Американська акторка, зірка відомого серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Парк ледь не померла на відпочинку в Таїланді. Шокуючу новину вона повідомила у себе в Instagram, виклавши фото з реанімації.

"Я не наважувалася поділитися тим, що відбувається, тому що я все ще в муках одужання. Я оговтуюсь після перших тижнів 2024 року, єдине слово, яке мені спадає на думку - це "Дякую". У відпустці в грудні на Новий рік те, що почалося у мене зі звичайного тонзиліту, перейшло в критичний септичний шок, який заразив та пошкодив кілька моїх органів", - написала акторка.

Далі вона зазначила, що без підтримки коханого теж актора "Емілі в Парижі" Пола Формана, вона б не змогла все це пережити.

Відео дня

"Найбільше вдячна коханому за те, що він був поряд зі мною під час цього всього. Він заспокоював і допомагав їздити у три іноземні лікарні. Потім сидів тиждень у реанімації, допомагав робити незліченну кількість знімків, тестів та ін'єкцій", - згадала Ешлі весь жах хвороби.

Також вона подякувала лікарям за те, що вчасно надали допомогу та врятували її життя.

Реакція Лілі Коллінз на допис

Підписники почали бажати Ешлі одужання та писали слова підтримки. Цікаво, що допис Парк прокоментувала і головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" та її подружка акторка Лілі Коллінз.

"Я ледве можу дивитися на ці фото без сліз. Я люблю тебе і завжди вдячна за те, що ти є. І вдячна Полу за його неймовірно велике серце, і за те, що він був поруч на кожному кроці. Я не можу дочекатися, коли вже можна буде обійняти вас обох", - написала Коллінз.

Нагадаємо, раніше сепсис стався і в української акторки Катерини Тишкевич. Дівчина страждала від постійних головних болей і намагалася лікуватися народною медициною. Проте це не допомогло, тому вона поїхала на Балі, в надії, що стане краще. Згодом її госпіталізували. Далі стався сепсис, причиною якого був стафілокок. Він потрапив у кров зірки через погано оброблену шкіру під час встановлення катетера в лікарні. Акторка довгий час лежала в реанімації, але зараз її виписали і стан здоров'я покращився.

Вас також можуть зацікавити новини: