Лілі Коллінз і Ешлі Парк оригінально підтримали Україну.

Відомі актриси Лілі Коллінз і Ешлі Парк вирішили оригінально підтримати Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія.

Дівчата вирішили об'єднатися і з'явилися на одному із заходів у синьо-жовтих образах, які символізують прапор України.

Лілі Коллінз позувала в блакитному костюмі з міні-спідницею і піджаком, під який одягла тілесну майку. А ось Ешлі Парк підібрала жовтий аутфіт з топом і спідницею довжини міді. "Родзинкою" її вбрання стали дірки на одязі, крізь які просвічувалося її тіло.

Нагадаємо, війська РФ увірвалися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, наносив удари по Києву, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, Сумах і Миколаєву.

Раніше УНІАН повідомляв, що голлівудський актор і режисер Шон Пенн заявив про намір повернутися в Україну і воювати проти Росії.

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