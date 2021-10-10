Співачка думає про поповнення в родині.

Популярна співачка Віра Брежнєва в програмі "Ти не повіриш" на НТВ розповіла, що думає про поповнення в родині, але поки у них з Костянтином Меладзе не виходить завагітніти.

"Звичайно, хочу. Чому ні? Як може жінка не думати про те, що у неї є сім'я? Про збільшення сім'ї", - сказала Брежнєва.

Також співачка додала, що вона вже не дівчинка. І, можливо, вони з Костянтином вдадуться до послуг сурогатної матері.

"У мене є друзі, які це роблять (вдаються до послуг сурогатних матерів, - УНІАН), у кожного з них є на це причина. Я перестала вже до чогось ставитися занадто категорично, тому що з віком, досвідом з'являється розуміння, що якщо людина так чинить, значить для чогось це їй потрібно" , - сказала зірка.

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Віра Брежнєва виступала у складі групи "ВІА Гра", продюсером якої був Костянтин Меладзе. Вони довгий час дружили, а потім почали зустрічатися. Костянтин розлучився зі своєю дружиною, після чого почав жити з Брежнєвою.

У жовтні 2015 року вони таємно одружилися. Весілля відбулося в Італії в колі близьких людей.

Відомо, що Брежнєва виховує дочку Софію від Віталія Войченка, з яким вона не перебувала в офіційному шлюбі.

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Автор: Діана Могилєвич