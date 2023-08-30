Ведуча зазначила, що довго планувала святкування, втім нині усі плани зруйновано.

Відома телеведуча Марія Єфросиніна розповіла, що вона та її чоловік мали святкувати 20-ту річницю весілля. Зірка та її обранець Тимур Хромаєв планували влаштувати грандіозну подію.

"Святкування нашої 20-ої річниці, на яке ми не заслужили... Бо його не буде. Двадцять років тому, під час нашого казкового весілля, Тимур прошепотів мені на вухо: "На 20-ту річницю зробимо свято ще крутіше!". В нас вже був і сценарій шаленої паті, і нескінченний лист гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої родини. Ми з Тимуром за ці роки створили нашу оселю в Києві, народили тут двох дітей. Побудували кар'єри, кожна з яких була направлена на розвиток як соціальної, так і економічної складової країни! Він, на третину осетин, на третину грузин. Я - кримчанка. Ми створили нашу українську родину!" - написала Єфросиніна.

Втім, святкування не відбудеться, адже в Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. Чоловік Єфросиніної захищає батьківщину, а тому не зможе бути разом із нею у цей день.

Ведуча не підбирала виразів та гнівно облаяла Путіна, який розпочав криваву та жорстоку повномасштабну війну. Єфросиніна зазначила, що диктатор забрав у неї спокій, адже вона постійно переймається через свою родину та боїться за життя чоловіка. За словами зірки, Путін та його посіпаки обов'язково за усе поплатяться, а тоді усі українці зможуть відсвяткувати усі свої радісні події та важливі дати.

На відео, яким Єфросиніна "проілюструвала" свою розповідь, ведуча показала щемливі кадри з чоловіком. Помітно, що за 20 років пара змінилася, проте вони усе одно з ніжністю обіймаються та зберегли кохання.

У коментарях фани пишуть, що допис Єфросиніної їх розчулив. Також користувачі зазначають:

"Вітаю, красива, щаслива та незламна сім'я!"

"Вітаю із річницею! Бажаю нам усім скорішого миру і ви обов'язково ще влаштуєте вечірку, на яку заслуговуєте!"

"Ви просто неймовірні".

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна бачилася із чоловіком. Вона показувала щемливу зустріч свого сина з татом-військовим та розповідала, як важко їй переживати розлуку з коханим.

Вас також можуть зацікавити новини: