Євген Клопотенко освідчився своїй дівчині (фото)

Обраниця ресторатора відповіла згодою.

Український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст та блогер Євген Клопотенко зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині - 30-річній Катерині Воскресенській.

Ввечері у суботу, 10 січня, кулінар опублікував у своєму Instagram-блозі серію фотографій, на яких одягає на підмізинний палець коханої обручку. Судячи з того, що вона відповідає поцілунком, дівчина сказала "так". Клопотенко підписав знімок такими словами:

"Здається, у нас є новини. P.S.: Кохання - це світло. Деталі згодом".

У коментарях закохані вже приймають вітання як від шанувальників, так і від інших зірок українського шоу-бізнесу. Зокрема, теплі слова написали співачки Злата Огнєвіч, Юлія Саніна та Лавіка:

Відео дня

"Щирі вітання! Найкраща пропозиція, яку я бачила. В такому виконанні - це просто вау! Крутий козак!".

"Кохання - це прекрасно".

"Щиро вітаю. Хай вогнище вашого кохання зігріває вас довгі роки".

Як раніше повідомляв УНІАН, у жовтні ресторатор Євген Клопотенко вперше публічно підтвердив стосунки з 30-річною комунікаційницею Катериною Воскресенською. Тоді він оприлюднив спільні світлини та зазначив, що пара разом уже близько дев’яти місяців. Пізніше Клопотенко пояснював, що у їхніх стосунках важливими є відкритість і чесність.

Вас також можуть зацікавити новини: