Зірка 'Володаря перснів' проникливо прочитав вірш відомого військового ЗСУ (відео)

Британський актор, дворазовий номінант на премію "Оскар" Ієн Маккеллен, відомий ролями Ґендальфа у франшизі "Володар перснів" та Магнето у серії фільмів "Люди Ікс", долучився до вшанування річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Актор прочитав вірш українського ветерана та поета Артура Дроня "Перше до коринтян", відео прочитання з'явилося на Facebook-сторінці Ukraine WOW. Цей жест став проявом підтримки України та намаганням привернути увагу міжнародної аудиторії до української культури й голосів тих, хто пережив війну.

Маккеллен, який неодноразово висловлювався на підтримку гуманістичних цінностей і прав людини, емоційно передав зміст поезії:

"Любов довготерпить, любов милосердствує,

не заздрить, любов не величається,

любов боїться тваринним страхом,

але продовжує йти,

любов могла б здатися, залишити все,

але продовжує йти.

А інколи в любові прострелені ноги,

або в ногах у любові осколки,

і ноги її стискають турнікети,

або ніг у любові більше немає.

Тоді любов несуть її друзі.

Любов риє окопи і живе в них,

і гризе у них лід із розрізаної пляшки,

коли хоче пити у мінус двадцять.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!

Любов розрізняє на слух

виходи градів, прильоти мін і рух танків.

Очі любові болять,

коли довго дивиться в тепловізор.

Прокидається любов уночі,

коли миші в бліндажі заповзають

під її бушлат.

Інколи любов

довго блює у посадці після важкого бою.

А інколи

любов закриває очі друзям своїм.

І загортає їх в спальники

і виносить.

Ніколи любов не перестає!

Хоч пророцтва й існують, та припиняться,

хоч мови існують, замовкнуть,

хоч існує знання, та скасується.

Бо інколи закінчується обстріл,

і любові закривають очі,

і друзі загортають її в спальники,

і виносять.

І тоді вона

переходить живим".

Артур Дронь - 25-річний український письменник, поет і учасник російсько-української війни. Найбільшу популярність йому принесла збірка короткої прози "Гемінґвей нічого не знає", яка містить свідчення солдата про досвід великої війни.

Нагадаємо, раніше Ієн Маккеллен натякав, що у фільмі "Полювання на Голума" глядачі зможуть побачити знайомих акторів.

