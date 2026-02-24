Стівен Кінг зворушливо звернувся до українців у страшну річницю (відео)

Його слова стали частиною міжнародної хвилі підтримки, яка традиційно посилюється 24 лютого.

Американський письменник Стівен Кінг ("Воно", "Зелена миля", "Керрі") у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну публічно звернувся до українців зі словами підтримки.

У відео, яке публікує Ukraine WOW, автор численних світових бестселерів нагадав, що його позиція щодо війни залишається незмінною. Кінг висловив солідарність із українським народом, звернувшись безпосередньо до громадян країни:

"Вітаю, це Стівен Кінг. Ми були з вами чотири роки тому - і ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними".

Нагадаємо, 78-річний Стівен Кінг є одним із найвідоміших сучасних письменників у світі, чиї книги перекладені десятками мов і продані мільйонними накладами. Він був одним із перших західних культурних діячів, хто відкрито засудив російську агресію у лютому 2022 року.

Відтоді він регулярно висловлюється на підтримку України у своїх соціальних мережах, наголошуючи на праві українців захищати свою державу та свободу. Його публічна позиція щодо війни неодноразово викликала широкий резонанс, адже автор має багатомільйонну аудиторію та значний вплив у глобальному інформаційному просторі.

