Блогерка Юлія Вербинець з розмахом відзначила своє 18-річчя. Дівчина запросила відомих зірок, щоб ті заспівали вже такі улюблені хіти.
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Ведучим свята був Юрій Горбунов, який розважав гостей. А зірковим гостем був Дмитро Монатік. За словами дівчини, на святкування свого 18-річчя вона витратила близько трьох мільйонів гривень.
Також вона зазначила, що на гонорар Монатіку у неї пішло 60 тисяч євро. Раніше в ЗМІ потрапляла інформація, що мультиартист бере за свої виступи 20 тисяч євро. Тому достовірну інформацію вказала Вербинець чи ні - поки невідомо.
Також на спеціальних екранах транслювали привітання від Потапа, Насті Каменських, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.
Хто така Юлія Вербинець:
- Дівчина живе в Івано-Франківську і займається блогерством
- Вона займає в списку найпопулярніших українських інфлюенсерів за версією Forbes 21-е місце
- В Instagram у неї понад три мільйони передплатників
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