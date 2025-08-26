Він знімався у "Грі Престолів" та фільмі Крістофера Нолана "Тенет".

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, поповнив ще один російський актор та телеведучий - 44-річний Юрій Колокольніков.

Відповідний наказ від 21 серпня 2025 року опубліковано Міністерством культури та стратегічних комунікацій. У документі зазначається, що рішення ухвалили на підставі звернення Служби безпеки України від 20 серпня:

"Актор театру і кіно, телебачення, кінорежисер і кінопродюсер, ведучий телеканалу "ТНТ", який популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету РФ".

Що відомо про Колокольнікова

Російський актор театру і кіно відомий також завдяки ролям у закордонних проєктах. Народився 15 грудня 1980 року в Москві, має подвійне громадянство Росії та Канади.

Актор активно знімається як у російському, так і міжнародному кінематографі. Серед його найвідоміших закордонних ролей - Стир у "Game of Thrones", Геннадій Бистров у "The Americans", білоруський найманець Іван у "The Hitman’s Bodyguard", агент Олег у "Hunter Killer" та Волков у "Tenet" Крістофера Нолана.

У російському кінематографі Колокольніков відомий ролями в історичних і сучасних картинах: "В августе 44-го…", "Статский советник", "Печорин. Герой нашего времени", "Бесы", "Распутин", "На море!", "Счастливый конец", "Мама дорогая!", "Серебряные коньки", "Петровы в гриппе", "Воскресенский", "Конец света". Серед помітних драм — "ВМаяковский" (2018) та "Юморист" (2019), створений у співпраці Росії, Чехії та Латвії.

У фантастичній стрічці "Пираты галактики Барракуда" (2024) виробництво було підтримане Міністерством культури РФ. Інший проєкт - серіал "Полдень" (2025), екранізація творів братів Стругацьких, отримав підтримку Інституту розвитку інтернету (ІРИ) та платформ Kion і Okko.

