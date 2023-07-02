Телеведуча сприйняла ці чутки з гумором.

Українська телеведуча Леся Нікітюк відповіла на слова блогера Богдана Беспалова про те, що вона тривалий час перебувала у стосунках з чоловіком, проте той на початку повномасштабного російського вторгнення втік від неї за кордон.

Знаменитість не змогла втриматися і пожартувала на цю тему. На своїй сторінці в Instagram вона зі сльозами на очах розповіла, як нібито все було насправді.

Нікітюк з гумором заявила, що у її "коханого" був біполярний розлад, тому ввечері вона лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з телевізійним оператором. Так вони нібито втрьох і жили.

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"Він заради моєї кар'єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Проштовхував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалося повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною він втік. Забрав мій гаманець, ікони та авокадо... Не вірте чуткам", – сказала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше блогер Богдан Беспалов розповів, що Нікітюк зустрічалася з впливовим чоловіком, однак той втік від неї за кордон на початку великої війни. За його словами, телеведуча страждала через таку любовну драму.

До слова, Нікітюк приховує своє особисте життя. Відомо лише те, що вона перебувала у стосунках зі своїм сусідом. Пара навіть готувалася до весілля, але воно не відбулося.

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