Новина про це сильно потішила російські ЗМІ, які поливають зоряну пару брудом.

Будинок Алли Пугачова і Максима Галкіна в Ізраїлі пограбували. У житло артистів, які виїхали з РФ на тлі повномасштабної війни в Україні, увірвалися злодії.

Про це повідомила російська журналістка Олена Жигалова. Новину про пограбування Пугачової і Галкіна вона піднесла з неприхованим єхидством, явно підігруючи кремлівській пропаганді.

За словами Жигалової, підписники з Ізраїлю розповіли про неприємну подію, яка сталася в житті Галкіна і Пугачової. Вони нібито точно знають, що грабіжники "перевернули" весь будинок зіркової пари і забрали звідти все цінне.

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"Життя Алли Пугачової в Ізраїлі не таке казкове, як намагаються показати. Місцеві підписники пишуть нам, що будинок співачки в Кесарії пограбували. Злодії зламали камери відеоспостереження, після чого вкрали цінні речі і гроші на суму 500 тисяч доларів. Справою займається поліція", - заявила Жигалова.

Сама Пугачова новину про пограбування не коментувала. Її чоловік також нічого не підтверджував і не спростовував.

Нагадаємо, раніше Пугачова вийшла в світ з Галкіним і жахнула шрамами від пластики. Разом вони відвідали концерт Лайми Вайкуле.

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