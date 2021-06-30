29 червня збірна України увійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

29 червня відбулася грандіозна подія - збірна України увійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Наших футболістів підтримували не тільки любителі цього виду спорту, а й зірки.

Маша Єфросиніна зазначила, що на початку гри, коли українські футболісти співали гімн, у неї завмерло сердечко. Також вона додала, що наша збірна найкрасивіша.

Монатік супроводив фотографію нашої збірної словами зі своєї пісні "Сильно".

"Уррррааааааааа! Я радий, такий радий, так радію сильно", - написав артист в Instagram.

А ось продюсер Олексій Потапенко, більш відомий під псевдонімом ПТП, і зовсім сказав, що плаче від щастя.

Ольга Сумська також привітала українську збірну з футболу.

"Наш прекрасний Артем Довбик, який приніс перемогу збірній України в матчі зі збірною Швеції! Довбику тиждень тому виповнилося 24 роки. Схоже, у нас є дійсно талановитий нападник - рідкісний талант в наш час", - сказала актриса.

Не втримався від привітань і телеведучий Юрій Горбунов. Він зазначив, що його розпирає від гордості.

"Браво збірній України! Браво Шевченку! Пишаємося! Любимо! Віримо! Гордість розпирає! Ми в чвертьфіналі! Яка насолода", - каже Горбунов.

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Автор: Діана Могилєвич