Ставлення до роману-антиутопії автор висловив у неопублікованих раніше віршах.

Письменник Ентоні Берджесс не хотів, щоб люди читали його роман "Заводний апельсин", який приніс йому світову популярність.

Читайте такожРіанна випустить кулінарну книгу замість музичного альбомуСтавлення до роману-антиутопії він висловив у неопублікованих раніше віршах, які були виявлені в Манчестері в Міжнародному фонді Ентоні Берджесса, пише 112.ua з посиланням на dazeddigital.

У тексті знайденого "Сонета для коледжу Емері" Берджесс закликає студентів навчального закладу відмовитися від читання книги:

"Порада: не читайте /" Заводний апельсин " - це мерзенна мішанина. / Вигадані слова, які кусаються, б'ються і стікають кров'ю. / Я писав книги куди краще ... та й інші люди, звичайно, теж. / Прочитайте "Гамлета", Шеллі, Кітса, "Доктора Живаго".

Він також посилається на роман в іншому неопублікованому вірші під назвою "Нарис про цензуру", який датується 1989 роком: "Книга небезпечна, книга може вбити: це текст, над яким я роздумую кожен день...".

Берджесс, який помер у 1993 році, став відомий як письменник після публікації в 1962 році книги "Заводний апельсин", що характеризується дослідженням моральності та антиутопічним зображенням наркотиків, музики та насильства. Ця книга надихнула Стенлі Кубрика на створення в 1971 році однойменної культової екранізації, яка викликала багато суперечок через сцени насильства і відверто сексуального характеру.

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Автор: УНІАН