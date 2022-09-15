Виконавець ролі Шерлока у культовому серіалі підтримує Україну з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч по відеозв’язку з відомим британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Як заявив глава держави, Камбербетч допомагає Україні достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну. Про це стало відомо з Telegram-каналу Зеленського.

"Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами", - повідомив президент.

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"Важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, у червні Україну відвідував відомий американський актор Бен Стіллер. Він побував в Ірпені і Макарові, а також зустрівся з Зеленським. Президент України і американський актор обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні.

Нагадаємо, у березні цього року Камбербетч вийшов на сцену кінофестивалю у Санта-Барбарі з прапором України. У промові він закликав підтримати фінансово організації, які допомагають біженцям, а також не мовчати про війну в Україні.

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