Тетяна Найник розповіла, що продюсер групи розпускав руки.

Російська співачка, екс-учасниця групи ВІА Гра Тетяна Найник заявила, що продюсер групи Костянтин Меладзе виявляв до неї сексуальний інтерес.

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Про це вона сказала в ефірі телеканалу НТВ.

У 23 роки дівчина потрапила в легендарну жіночу групу, де стала жертвою домагань Меладзе. За словами співачки, все почалося із зустрічі в аеропорту. Меладзе відвіз її в готель і захотів подивитися на неї в білизні. Після того як Найник виконала прохання продюсера, у них зав'язалося листування.

Також Найник розповіла, що одного разу Меладзе посадив її до себе на коліна і схопив за нижню частину стегна.

"Руки його ходили по мені", - сказала співачка.

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Автор: Діана Могилєвич