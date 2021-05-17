Російська співачка, екс-учасниця групи ВІА Гра Тетяна Найник заявила, що продюсер групи Костянтин Меладзе виявляв до неї сексуальний інтерес.
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Про це вона сказала в ефірі телеканалу НТВ.
У 23 роки дівчина потрапила в легендарну жіночу групу, де стала жертвою домагань Меладзе. За словами співачки, все почалося із зустрічі в аеропорту. Меладзе відвіз її в готель і захотів подивитися на неї в білизні. Після того як Найник виконала прохання продюсера, у них зав'язалося листування.
Також Найник розповіла, що одного разу Меладзе посадив її до себе на коліна і схопив за нижню частину стегна.
"Руки його ходили по мені", - сказала співачка.
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