Журналісти розповіли, як зірки, серед яких Настя Каменських, Катя Осадча, Юлія Саніна, провели травневі свята.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Так, телеведуча Леся Нікітюк із подругами поїхали до Туреччини на дівич-вечір. Заміж виходить подружка телезірки.
Читайте також"Без фільтрів": вагітна Катя Осадча показала неймовірні пейзажі в ТуреччиніНастя Каменських на травневі вже повернулася до України. Відпочивала в Мексиці. Гайнула вона туди з подругами й мамою.
Ведуча Соломія Вітвіцька на травневі теж дівочою компанією полетіла до Грузії. Поїздка, за її словами, виявилася недорогою. 5 тисяч гривень коштував квиток, а там жили в друзів.
А Катя Осадча з родиною полетіла до Туреччини. Вони з Юрієм Горбуновим чекають на поповнення. У Каті це буде вже третя дитина і друга спільна з Горбуновим. З родиною в Туреччину вирушив і співак MONATIK.
У Єгипет із родиною злітала солістка The Hardkiss Юлія Саніна. Зазначила, це було востаннє. Каже, не її країна, і це був найгірший відпочинок.
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