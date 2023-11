Знаний актор Джек Глісон не вперше висловлює потужну підтримку Україні.

Відомий ірландський актор Джек Глісон знову підтримав українців у їхній боротьбі з країною-агресоркою та прочитав поезію Сергія Жадана.

Актор з’явився на заході NGO організації Talented U у Лондоні, під час якого прочитав вірш "Плеєр" (Headphones) Жадана англійською мовою.

Нагадаємо, що переклад "Плеєра" було опубліковано на сторінках The New York Times Magazine у серпні 2021 року. Тоді в журнальному додатку New York Times уперше засвітився переклад з української літератури.

Джек Глісон самостійно обрав вірш із багатьох варіантів, які йому запропонували організатори.

На заході він з’явився у футболці з дотепним написом "Чебуреки сила - ворогу могила", яку згодом поміняв на вишиванку, а влучним доповненням образу стала рожева панама, як у Kalush Orchestra.

Чим відомий Джек Глісон

Ірландський актор Джек Глісон зіграв у відомому серіалі "Гра престолів" Джоффрі Баратеона. Актор не побоявся приїхати до України під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він разом зі своїми друзями привіз пікап, який для ЗСУ придбали британські волонтери. Актор активно спілкувався з українськими волонтерами та захисниками.

В Україні йому дуже сподобалися наша гостинність, українські традиційні страви та щирість. Зірковий чоловік не оминув своєю увагою передусім столицю України.

Нагадаємо, хто ще зі світових зірок побував в Україні за рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

