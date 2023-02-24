Після 24 лютого 2022 року багато зірок світової величини підтримали нашу країну. Деякі навіть наважилися приїхати в Україну, попри повномасштабну війну.

Після 24 лютого багато зірок світового рівня приїжджали в Україну, щоб привернути увагу до теми війни. Серед них - Анджеліна Джолі, Бен Стіллер, Джессіка Честейн і багато інших. Розповідаємо, якими їхні візити були для нашої держави.

Шон Пенн

Голлівудський актор і режисер не просто відвідував Україну - в Києві він був і в найстрашніший для нашої країни день - 24 лютого 2022 року. Пізніше він розповів, що ще напередодні цієї дати бачив президента в костюмі і сорочці, а вже після офіційного оголошення війни бачив його тільки в мілітарі-стилі. Поспілкувавшись із Зеленським, Пенн зрозумів, що український президент не прийме пропозицію Америки про те, щоб виїхати. Шона настільки вразила сміливість і стійкість українського президента, що він навіть зняв про нього фільм. Кінострічку "Суперсила" показали в рамках британського кінофестивалю.

Анджеліна Джолі

Голлівудська зірка з'явилася у Львові наприкінці квітня 2022 року. Спочатку її помітили в місцевому кафе, а пізніше актриса зі світовим ім'ям відвідала залізничний вокзал і поспілкувалася з біженцями.

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У цей день у Львові була загроза ракетного удару, тому через повітряну тривогу Джолі довелося спускатися в укриття. Як пізніше зізналася зірка, в ці хвилини вона зовсім не відчувала страху.

Джессіка Честейн

Ще одна голлівудська актриса побувала в Києві торік. Зірка "Небезпечної гри Слоун" і "Марсіанина" поспілкувалася з Володимиром Зеленським, а також зустрілася з дітьми в "Охматдиті". Честейн не побоялася відвідати зруйнований окупантами Ірпінь - вона на власні очі переконалася в тому, що Росія - країна-терорист.

Лієв Шрайбер

Влітку 2022 року Київ відвідав голлівудський актор Лієв Шрайбер, який прибув з благодійною місією. Слід зазначити, що Шрайбер є послом благодійної платформи UNITED24, яка зібрала для України понад шість мільярдів гривень.

Бен Стіллер

Зірка фільмів "Ніч в музеї" і "Таємне життя Уолтера Мітті" побував у Львові, в Києві, а також відвідав Київську область - ті міста і села, де були окупанти. Після своєї поїздки він розповів, що побачене нагадувало йому жахливі декорації з фільму. Усвідомлення того, що це реальність, не давало спокою.

Джек Глісон

Перед річницею повномасштабної війни у лютому 2023 року до Києва приїхав зірка культового серіалу "Гра престолів". Ірландський актор Джек Глісон разом зі своїми друзями привіз пікап, який для ЗСУ придбали британські волонтери. Актор поспілкувався з українськими волонтерами та захисниками.

Нагадаємо, зірки емоційно відреагували на річницю великої війни.

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