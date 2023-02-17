Знаменитість прибув в Україну напередодні.

Відомий актор Джек Глісон, що зіграв злодія короля Джоффрі в серіалі "Гра Престолів", вирішив поснідати у Паляничній хаб "Захисник" та поспілкуватися з військовими.

Джек із друзями-волонтерами із Великої Британії, які з перших днів війни допомагають Україні, не лише спробували фірмові паляниці, а й розібралися з тим, що таке вареники, а також поспілкувалися щодо допомоги.

Під час розмови Джек розповів, що прибув із місією допомоги та пригнав разом із своїми друзями-британцями пікап для ЗСУ.

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Актор на власні очі побачив те, що відбувається в нашій країні під час військової агресії Росії. Він окремо наголосив на тому, що реабілітаційні програми для військових є дуже важливою складовою як під час війни, так і після її завершення.

З Джеком поспілкувалися відомий блогер мільйонник Олег Машуковський, стендап-комік Марк Куцевалов та багато інших селебріті.

Крім того, Джек Глісон поспілкувався з Анною Максимчук - ініціатором інноваційного реабілітаційного хаба "Захисник" - закладу для військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень і пережили ампутацію.

Зазначимо, в Києві Глісона помітили 16 лютого. Ось як він сам прокоментував візит в Україну:

"Відчуваю велику честь і привілей бути запрошеним в Україну. Вдячний за це. Я в Україні тільки 12 годин… Ми приїхали до Львова, а потім потягом до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже дуже тішуся з того, шо немає снігу. Як можуть допомогти Україні інші актори? Треба використовувати профіль знаменитості, щоб привернути увагу до війни в Україні. Я вважаю, що це великий привілей - мати такий дар. І така можливість - це достатньо велика сила".

Нагадаємо, влітку минулого року голлівудська зірка Джессіка Честейн приїхала до Києва.

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