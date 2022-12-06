Артистка зізналася, що дуже болісно переживає кожен раз, коли Андрій Федінчик повертається на фронт.

Відома українська актриса Наталка Денисенко у своєму блозі розповіла, що проводила чоловіка на фронт. Також вона показала фото Андрія Федінчика у військовій формі. На нечіткому знімку він виходить з квартири.

Ось що розповіла Наталка своїм підписникам:

"Причина мого поганого настрою всі ці дні – далеке і довге "відрядження" чоловіка... Ось провела. Я вже знаю, що таке довго чекати, і я вже знаю, що "там", тому я дуже засмучена, м'яко кажучи".

В яку саме точку відправився чоловік Наталка не повідомила. Зірка серіалу "Кріпосна" додала: "Погані новини для мене - радісні для нього".

Відзначимо, в одному з недавніх інтерв'ю Наталка Денисенко розповіла, що вони з чоловіком до війни планували завести дитину. Однак після того, як РФ вторглася на територію України і почала масово бомбити мирні міста, питання з поповненням відклалося - Андрій Федінчик вступив до лав ЗСУ, щоб захищати батьківщину.

"А після війни - море, весілля, дитина, будинок!" - обнадіяла Наталка Денисенко.

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" Денисенко розповіла, як її у 8 років ледь не зґвалтував маніяк.

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