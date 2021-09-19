Катерина Ковальчук засвітилася з Гаріком Харламовим на одному із заходів.

Російська актриса Катерина Ковальчук, яка стала популярною після ролі в серіалі "Кріпосна", підтвердила роман з коміком Гаріком Харламовим.

Про це повідомляє "Стархіт".

Закохані з'явилися разом на відкритті мережі ресторанів HOT DOG Bulldog. За даними видання, вони не ховалися від сторонніх очей, а навіть навпаки - разом фотографувалися і спілкувалися з шанувальниками.

Нагадаємо, Гарік Харламов був одружений на актрисі, зірці "Інтернів" Христині Асмус. У парі у них народилася дочка Анастасія. Через вісім років шлюбу шоумен вирішив розлучитися з дружиною, бо розлюбив її. Чутки про його роман з Ковальчук з'явилися після прем'єри серіалу "Гусар", де вони обидва знімалися.

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Катерина Ковальчук - російська актриса театру і кіно. Свої перші кроки в кіно зробила в Голлівуді, зігравши головну роль в короткометражному фільмі "Рядовий" 2015 року. В українському серіалі "Кріпосна" вона зіграла роль кріпосної Катерини Вербицької.

Хто такий Гарік Харламов

Гарік Харламов - російський комедійний актор, шоумен, співак і телеведучий, найбільш відомий під псевдонімом Гарік "Бульдог" Харламов. Також він є президентом телепроекту Comedy Club, ведучим реаліті-шоу "Офіс", програми "Три мавпи", гумористичних проектів "Бульдог-шоу" і "ХБ".

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Автор: Діана Могилєвич