Даша Легейда стала дружиною Дмитра Сови.

Українська актриса Даша Легейда вийшла заміж за свого колегу Дмитра Сову. Одруження відбулося на березі Дніпра 28 серпня.

Відомо, що молодята познайомилися 10 жовтня 2020 року, 29-го сходили на дискотеку і на наступний день Дмитро запропонував Даші переїхати до нього. Також актор розповів, як робив пропозицію руки і серця своїй коханій.

"Я дуже хотів зізнатися їй якось незвично, але в якийсь момент просто не витримав. Підійшов і запитав: "Ти вийдеш за мене?" Всі ці шикарні ідеї зі стадіоном, купою камер, дорогими автомобілями і божевільними вчинками, щоб здивувати, - не для мене. Не люблю я це все. Мені хотілося чогось простого, рідного, свого. Це сталося на кухні. Здається, ми приїхали після якогось заходу. Я підійшов до Даші і сказав: "Вибач, але я не можу більше терпіти". Вона запитує: мовляв, що таке? Я кажу: "Виходь за мене"", - розповів Дмитро "Фактам".

За словами Сови, Даша одразу ж погодилася. І попри те, що пара ще мало часу разом, він жодного разу не пошкодував про свій вибір.

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Автор: Діана Могилєвич