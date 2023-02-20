Актор Дмитро Назаров у віршах висміяв жалюгідні спроби росіян "вирізати" з фільмів акторів, які виступили проти війни.

Російський актор Дмитро Назаров, який прославився завдяки серіалу "Кухня", жорстко висміяв росіян, шкода намагаються ввести свою цензуру і "вирізати" з фільмів акторів, які виступили проти війни.

Сам Назаров став жертвою переслідування російської влади, оскільки він був звільнений з театру імені Чехова після того, як відкрито висловився проти війни.

Зараз Назаров записав ролик, в якому прочитав свій новий вірш "Цензура абсурду". Ось уривок:

"Науки сила нам всего дороже

Прорыва этого мы жаждали давно

Стирать из фильмов научились рожи -

Предательские рожи из кино!"

Дмитро Назаров запропонував себе замінити Іваном Охлобистіним (путіністом, який з 2014 року не приховує своєї підтримки звірячого режиму), а на місці Лії Ахеджакової, яка підтримала Україну і поплатилася за це звільненням з театру "Современник", може бути шанувальник режиму Кремля Володимир Машков.

Нагадаємо, раніше зірка "Кухні" Назаров розповів, що йому пишуть росіяни.

Також УНІАН писав, що Барбару Брильську в Росії захейтили через антивоєнну позицію і захотіли "стерти" з фільму "Іронія долі, або з легкою парою!".

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