Актор трагічно загинув на Гаваях.

Відомий серфер, зірка фільму "Пірати Карибського моря: На дивних берегах" Тамайо Перрі трагічно загинув через напад акули. Тіло актора знайшли на березі океану без руки та ноги.

Як пише видання The Sun, зірка вирішив зайнятися серфінгом поблизу Козячого острова на Гаваях, США. У неділю, 23 червня, на нього в океані напала акула і нанесла йому травми, несумісні з життям. За даними видання, на острові Перрі працював рятувальником.

"Жертва була ідентифікована як професійний серфер і рятувальник Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перрі, 49 років, якого було констатовано мертвим на місці події і який отримав травми від кількох укусів акули. Він займався серфінгом під час перерви в роботі рятувальника у водах біля Козячого острова. Рятувальники доставили його на берег на водному мотоциклі", – йдеться в заяві.

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Що відомо про Тамайо Перрі

Актор народився у 1975 році, і з самого дитинства займався серфінгом. Вперше він став на серфборд у 12 років. Він переміг на турнірі Pipeline Masters і вважався одним з найкращих серферів світу.

Його цікава зовнішність та харизма допомогли йому отримати роль у знаменитих серіалах "Загублені" і "Поліція Гаваїв". Після цього знаменитість знявся у голлівудських стрічках "Блакитна хвиля" та "Пірати Карибського моря".

Також він був зіркою рекламних кампаній світових брендів, зокрема, Coca-Cola, Nissan та виробників спорядження для серфінгу.

Нагадаємо, раніше померла британська акторка, яка грала королеву Єлизавету ІІ протягом 50 років.

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