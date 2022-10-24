Дарія Рибак / фото instagram.com/dashiki_rybak/

Українська актриса Дарія Рибак, яка зіграла в серіалах "Свати", "Папік", "100 тисяч хвилин" та інших поділилася з підписниками свого Instagram-блогу радісною новиною - вона чекає на дитину.

Так, Даша опублікувала фото, очевидно, зроблене влітку на заході сонця. На знімку дівчина позує в білій майці і світлих брюках, обіймаючи обома руками живіт. 

Відео дня

"Моє тихе щастя", - коротко прокоментувала фотографію Рибак. 

Дарія Рибак вагітна / фото instagram.com/dashiki_rybak/

Дарія Рибак: що відомо

33-річна українська актриса, яка останнім часом все частіше почала з'являтися в серіалах. Наприклад, її можна бачити в "Папіку" з Дариною Петрожицькою і Стасом Бокланом. Там вона зіграла подругу головної героїні. 

У сьомому сезоні серіалу "Свати" Даші Рибак дісталася роль Валентини Будько в молодості.

Дарія Рибак на зйомках серіалу "Свати" / фото instagram.com/dashiki_rybak/

Також актриса зіграла головну роль в серіалі "100 тисяч хвилин" - картині українського виробництва про життя типової сімейної пари на карантині.

Відзначимо, що в липні Даша похвалилася фотографією кільця на безіменному пальці і поділилася, що вона сказала "Так".

Дарія Рибак повідомила про те, що їй зробили пропозицію / фото instagram.com/dashiki_rybak/

Стосунки з коханим вона тримає в секреті, тому його ім'я публіці невідоме. 

Дарія Рибак з коханим / фото instagram.com/dashiki_rybak/

Реакція соцмереж

Ось що на радісну новину про вагітність відповіли підписники актриси:

  • "Дааааашка, як же це здорово!!!! У мене аж всередині так тепло стало"
  • "Вау, вітаю! Так рада"
  • "Зараз такі новини дуже зігрівають серце"

Нагадаємо, нещодавно зірка "Сватів" ледь втиснула пишні груди в мініатюрний корсет.

Вас також можуть зацікавити новини: