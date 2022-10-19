Відома українська актриса Анна Саліванчук, яку публіка знає по роботі в "Сватах", "Одного разу під Полтавою", "Свінгерах" і серіалі "Нереальний КОПець" порадувала шанувальників новими знімками.

Вона поділилася кадрами фотосесії на вулиці. Зірка одягнена в мініатюрний чорний корсет, пальто і штани.

Волосся Анни підкручене і покладене на плечі. Образ доповнює масивне кольє і сонцезахисні окуляри.

"Вчорашні фото ви обійшли стороною, і мені дуже прикро, тому що вони гарні, тому трохи оголюся, кажуть, тоді краще охоплення. Чекаю ваших коментарів типу: "Війна, а ти оголилася, як так можна". Можна і навіть потрібно жити сьогоднішнім днем, і запам'ятовувати себе такою, яка ти сьогодні, тому що ніхто не знає чи настане завтра", - висловилася Анна Саліванчук, коментуючи власні знімки.